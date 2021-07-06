Denizli'de evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen ev yangınında 1 kişi dumandan etkilendi.
Cumhuriyet Mahallesi 1249 Sokak'taki tek katlı müstakil evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Evde ikamet eden Hayati Akyol durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bu sırada yangına kendisi müdahale etmek isterken dumandan etkilenen Akyol'a ilk müdahalesi sağlık ekiplerince yapıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangın, nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek