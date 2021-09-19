Denizli'de eski nişanlısının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de eski nişanlısının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de eski nişanlısının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, eski nişanlısının erkek kardeşi tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, eski nişanlısının erkek kardeşi tarafından bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ömer T, görüşmek için eski nişanlısı F. Ö'nün Bahçelievler Mahallesi'nde yaşadığı eve gitti. Burada F.Ö'nün erkek kardeşi H.Ö. ile Ömer T. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ö, Ömer T'yi bacağından bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Ömer T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

H.Ö, polis ekiplerince gözaltına alınırken, F.Ö. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ömer T'nin kendisi ile evlenmekten vazgeçen F. Ö'yü ikna etmek için eve geldiği belirtildi.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

ANNEANNESİNİN EVİNİ POMPALIYLA BASIP, BABASININ TACİZİNE UĞRAYAN KIZ KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

 Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Adnan Menderes Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım
Magazin Şenol Güneş Özge Özpirinçci
Spor Cristiano Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş Stefan Kuntz Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizli'de eski nişanlısının kardeşi tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 23:57:30. #1.11#