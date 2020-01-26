Denizli'de 'Corona iddiasına' yalanlama
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Denizli'de 'Corona iddiasına' yalanlama

DENİZLİ İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte corona virüsüyle ilgili herhangi bir saptama bulunmadığını açıkladı.

26.01.2020 04:53 | Son Güncelleme: 26.01.2020 04:53
Denizli'de 'Corona iddiasına' yalanlama

İl Sağlık Müdürü , kentte corona virüsüyle ilgili herhangi bir saptama bulunmadığını açıkladı.

İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, kentte Çinli bir turistin corona virüsü şüphesiyle tedavi altına alındığı iddiasını yaptığı açıklamayla yalanladı. Öztürk, bu gece Çinli bir turistin yüksek ateş şikayetiyle Denizli 'ne başvurduğunu belirterek, "Çinli bir turist 38,5 derece ateşle Denizli Devlet Hastanesi'ne geldi. Yapılan tetkiklerde, corona virüsüne ait bir bulguya rastlanmadı. Mevsimsel gribal enfeksiyon tedavisi uygulandı. Kentte herhangi bir birim de karantina altına alınmamıştır" dedi.


Kaynak: DHA
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