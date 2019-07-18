Denizli'de cinayet: 1 ölü

Denizli'nin Bekilli ilçesinde, bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir gazinoda çalışan Hasine Şanlı'dan (41) haber alamayan arkadaşları, Bahçeli Mahallesi Uşak Caddesi'ndeki evine gittiklerinde kapının açık olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şanlı'yı yatak odasında hareketsiz halde buldu.

Şanlı'nın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, incelemelerde kadının başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada polis ekipleri, soruşturma kapsamında Şanlı'yı öldürdüğü iddiasıyla erkek arkadaşı T.A'yı Çivril ilçesinde gözaltına aldı.

Öte yandan Şanlı'nın evine 10 gün önce silahla ateş edildiği belirtildi.

Kaynak: AA