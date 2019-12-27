Denizli'de çiftlik sahibinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan çoban tutuklandı

27.12.2019 20:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:00

Denizli'nin Çivril ilçesinde, bir çiftlik sahibinin ateşli silahla başından vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan çiftlik çalışanı çoban tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün Çıtak Mahallesi'nde küçükbaş hayvan çiftliği bulunan Fatih Kürşad Yağcı'nın (37) ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı, cinayet ihtimali üzerine yoğunlaştırdı.

Olay sonrası Yağcı'ya ait araçla kayıplara karıştığı belirlenen 16 yaşındaki çoban A.Ç, evinin bulunduğu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Yavaşlar köyünde yakalandı.

Çivril'e getirilen zanlının ifadesinde, olay günü kendisine "Kuzu neden öldü?" diyerek küfür edip tokat attığını ileri sürdüğü Yağcı'ya, besihanede uyuduğu sırada tüfekle ateş ettiğini anlattığı belirtildi.

Zanlının ayrıca olaydan sonra telefonundan Yağcı'yı arayan eşine, "Yenge, ağabey dışarıda, ben gelince söyleyeyim." dediğini ve bir müddet sonra da "Ben uyuyorum, beni arayıp uyandırma." şeklinde kocası adına mesaj attığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Fatih Kürşad Yağcı, önceki gün komşuları tarafından besihanede yerde kanlar içinde bulunmuş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, başından ateşli silahla vurulan Yağcı'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kaynak: AA