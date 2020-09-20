Denizli'de cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Denizli'de cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde cezaevi firarisi kadın, piknik yaparken yakalandı.

Denizli'de cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı
20.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 20.09.2020 17:41

Denizli'nin Honaz ilçesinde cezaevi firarisi kadın, piknik yaparken yakalandı.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Z.Ç'nin (40) Solmaz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda piknik yaptığı bilgisine ulaştı.

Ekipler ormanlık alana düzenledikleri operasyonla 1 yıl önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen Z.Ç'yi yakaladı.

Kadın, jandarma ve Tavas Adliyesi'ndeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kadının, uyuşturucu ticareti, enerji nakil hırsızlığı suçlarından da arandığı belirlendi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mustafa Değirmencioğlu
Mustafa Değirmencioğlu
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Müge Anlı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Babel Sörloth Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Milli Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de cezaevi firarisi, piknik yaparken yakalandı - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 17:42:15. #1.14#
title