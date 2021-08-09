Denizli'de beton mikserinin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
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Denizli'de beton mikserinin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de beton mikserinin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Denizli yönüne giden M.B. yönetimindeki 20 AAK 840 plakalı beton mikseri, Bölmekaya mevkisi yakınlarında önünde seyreden Abdil Çoban'ın (66) kullandığı 20 RA 710 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kamyonun yaklaşık 30 metre sürüklediği otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, otomobilde sıkışan sürücü Çoban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çoban'ın cenazesi, otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beton mikserinin sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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