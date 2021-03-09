Denizli'de "Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sergisi" açıldı
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Denizli'de "Bağımsızlıklarının 30. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sergisi" açıldı

09.03.2021 13:55 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:58
Denizli'de

Denizli'de "Bağımsızlıklarının 30. yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Denizli'de "Bağımsızlıklarının 30. yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğinde 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarının 30. yıl dönümünde Türk dünyasının seçkin fotoğraf sanatçılarının objektiflerine yansıyan kareleri yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Valisi Ali Fuat Atik, sergiyi Denizlililerle buluşturan Büyükşehir Belediyesine ve TÜRKSOY'a teşekkür etti.

"Türk dünyasının sevinci de üzüntüsü de bizim sevincimiz, bizim üzüntümüz." diyen Atik, "Gönül coğrafyamızda ayrı devletten olsak da aynı milletten olan kardeşlerimizi burada anmak, onların yaşadığı şehirlerde kısa da olsa bir gezinti yapmak çok hoştu. Denizli'de bu faaliyeti yapmak bizleri mutlu etti. Geçtiğimiz günlerde Denizli Büyükşehir Belediyemizle birlikte Azerbaycan konsolosumuzu ağırladık ve Hocalı Soykırımını andık. Türk dünyası ile kurduğumuz gönül bağı, acılarımız, sevinçlerimiz, mutluluklarımız hepsi bir." ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Türk dünyasındaki kardeşlik hukukunun daha da gelişmesi gerektiğini belirterek, "Birbirimizi tanımamız gerekiyor. Onun için 30 yıl önce bağımsızlıklarına kavuşan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın tarihini, kültürünü ve birçok güzelliklerini yansıtan fotoğraflarla ilgili bir sergi düzenledik. Hemşerilerimizin bu sergiyi ziyaret etmelerini arzu ediyoruz. Sergideki güzellikleri gördüğümüzde bin yıllar öncesinden ne kadar iç içe olduğumuzu, kardeş olduğumuzu bir daha hatırlayacağız. İnşallah bundan sonra da bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz. Devletler ayrı olabilir ama ruhumuz, düşüncemiz, hedeflerimiz inşallah bir ve beraber olarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRKSOY Temsilcisi Sancar Mülazımoğlu, diğer protokol üyeleri ve davetlilerin katıldığı sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın tabiatı, tarihi ve mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür ve sanatını içeren fotoğraflar bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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