Denizli'de avukatlar yarın duruşmalara girmeme eylemi yapacak

DENİZLİ Barosu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Avukat Ersin Arslan'ın icra için gittiği evde tabancayla öldürülmesi nedeniyle yarın duruşmalara girmeme kararı aldı.

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Denizli'deki avukatların yarın duruşmalara girmemesi kararı aldıklarını belirtildi. Kocaeli'de Avukat Ersin Arslan'ın icra işlemi için gittiği evin sahibi tarafından öldürülmesi nedeniyle yarın tutuklu, çocuk yargılamaları ve aciliyet gerektiren durumlar dışında duruşmalara girilmeyeceği ifade edildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Avukatlara yönelik şiddetin giderek artması ve son olarak vekillik görevini yerine getirirken silahla vurularak hayatını kaybeden meslektaşımız avukat Ersin Arslan'ın ölümü mesleğimizi güven içinde yapamayacağımızı göstermiştir. Yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunma makamına yönelen saldırılara dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için yönetim kurulu kararı uyarınca 19.03.2021 Cuma günü tutuklu işler, çocuk yargılamasına ait işler, aciliyet arz eden işler dışında duruşmalara katılmama eylemi yapılarak mazeret dilekçesi verilmesi meslektaşlara önemle duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN