Denizli'de araç içinden pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yoldan geçen 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir cipten pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 1'i kadın 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir cipten pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan 1'i kadın 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Bulvarı'nda yürüyen bir kişinin üzerine bir cipten pompalı tüfekle ateş açıldı.

Bu sırada olay yeri yakınlarında bulunan 1'i kadın 3 kişiye, tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Saldırganın hedef aldığı belirtilen kişi ise yara almadan kurtuldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından, cipi 6021 Sokak'ta durdurdu.

Gözaltına alınan A.A'nın (19) iki gün önce kendisini darbeden kişiyi korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği belirtildi.

Şüphelinin söylediği yerde pompalı tüfek, tabanca ve fişekler ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek