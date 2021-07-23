Denizli'de apart dairelerin bulunduğu 5 katlı apartmanın üst katı tamamen yandı
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Denizli'de apart dairelerin bulunduğu 5 katlı apartmanın üst katı tamamen yandı

Denizli'de apart dairelerin bulunduğu 5 katlı apartmanın üst katı tamamen yandı
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apart dairelerin bulunduğu 5 katlı apartmanın üst katı tamamen yanarken, apart dairedeki kişi, tutuşan kıyafetlerini çıkarıp alt kattaki balkona inerek hayatta kalmayı başardı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apart dairelerin bulunduğu 5 katlı apartmanın üst katı tamamen yanarken, apart dairedeki kişi, tutuşan kıyafetlerini çıkarıp alt kattaki balkona inerek hayatta kalmayı başardı.

Asmalıevler Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 5'inci katında bulunan apart dairede, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Alevleri gören çevredekiler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yangının çıktığı dairedeki Ahmet Ferruh Erdurur, alevlerden korunmak için balkona çıkıp bağırarak çevredekilerden yardım istedi.

Alevlerin tüm daireyi sarıp balkona da sıçraması üzerine Erdurur, önce bir örtüyle korunmaya çalıştı. Örtü, alevlerden korunmada yeterli olmayınca Erdurur, bu kez odadaki yanan kanepeyi balkona çıkartarak alevlerle arasına bariyer koymaya çalıştı.

Kıyafetleri de tutuşan Erdurur, üzerindekileri çıkardı. Bir süre bekleyen Erdurur, daha sonra duvara tutunup 4. katın balkonuna inerek kurtuldu. Erdurur, sağlık ekiplerince ambulansa alındı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu görülen Erdurur, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine götürüldü.

Polise verdiği ilk ifadede yangının sigaradan çıktığını söyleyen Erdurur'un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiyecilerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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