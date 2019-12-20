Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nda 30'a yakın öğrenci, baş dönmesi, mide bulantı ve kusma şikayeti nedeniyle, ambulanslarla, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

20.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:32

'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ'nin ilçesinde, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nda 30'a yakın öğrenci, baş dönmesi, mide bulantı ve kusma şikayeti nedeniyle, ambulanslarla, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin, bir arkadaşlarının hayır amacıyla getirdiği kekten yedikleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)

Kaynak: DHA

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: Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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