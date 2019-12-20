Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nda 30'a yakın öğrenci, baş dönmesi, mide bulantı ve kusma şikayeti nedeniyle, ambulanslarla, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nda 30'a yakın öğrenci, baş dönmesi, mide bulantı ve kusma şikayeti nedeniyle, ambulanslarla, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin, bir arkadaşlarının hayır amacıyla getirdiği kekten yedikleri öğrenildi.
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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)