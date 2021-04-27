Denizli'de 2 mahallede su kesintisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de 2 mahallede su kesintisi

Denizli'de 2 mahallede su kesintisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Fatih ve Deliktaş Mahallesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Fatih ve Deliktaş Mahallesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün 28 Nisan 2021 Çarşamba günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeni ile 09.00 ile 19.00 saatleri arasında Fatih ve Deliktaş Mahallesinde su kesintisi yapılacak. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceğini belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Thodex mağdurlarının avukatı konuştu! Paraları coin'e çevirip soğuk cüzdana atarak kaçırmış
Thodex mağdurlarının avukatı konuştu! Paraları coin'e çevirip soğuk cüzdana atarak kaçırmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Mete Kalkavan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denizli'de 2 mahallede su kesintisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:48:10. #1.15#

title