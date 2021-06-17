Denizli'de 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde durdurulan minibüste yapılan kontrolde, 2 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde durdurulan minibüste yapılan kontrolde, 2 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarayköy ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu sabah operasyon düzenleyen jandarma, takibe aldığı minibüsü ilçe girişinde durdurdu. Araçtaki şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada ise farklı ebatlardaki tankların içinde 2 bin litre kaçak mazot ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat