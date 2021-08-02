Denizli Buldan yangın! Son dakika Denizli'de Buldan'daki yangın devam ediyor? Buldan yangın söndürüldü mü?

Denizli'de ormanlık alanda başlayan yangın için ekipler bölgeye sevk edilirken vatandaşlar ise yangın bölgesine yardıma koşuyor. Denizli Buldan yangın! Denizli'de Buldan'daki yangın devam ediyor? Buldan yangın söndürüldü mü?