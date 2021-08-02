Denizli Buldan yangın! Son dakika Denizli'de Buldan'daki yangın devam ediyor? Buldan yangın söndürüldü mü?
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Denizli Buldan yangın! Son dakika Denizli'de Buldan'daki yangın devam ediyor? Buldan yangın söndürüldü mü?

Denizli Buldan yangın! Son dakika Denizli'de Buldan'daki yangın devam ediyor? Buldan yangın söndürüldü mü?
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Denizli'de ormanlık alanda başlayan yangın için ekipler bölgeye sevk edilirken vatandaşlar ise yangın bölgesine yardıma koşuyor. Denizli Buldan yangın! Denizli'de Buldan'daki yangın devam ediyor? Buldan yangın söndürüldü mü?

Denizli'de Buldan'daki yangın devam ediyor? Buldan yangın söndürüldü mü? sorularının yanıtları merak ediliyor. Denizli Buldan yangın!

DENİZLİ BULDAN YANGIN!

Denizli'de ormanlık alanda başlayan yangın için ekipler bölgeye sevk edilirken vatandaşlar ise yangın bölgesine yardıma koşuyor.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın ormanlık alanda yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir itfaiye ekipleri ve orman ekipleri sevk edildi. Buldan ilçesine bağlı mahallelerde ise orman yangınına müdahale için vatandaşları anons ile çağrıda bulunuldu. Yoğun dumanı fark eden vatandaşlar alevlerin yükseldiği alana yardıma koşuyor.

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Denizli Buldan yangın! Son dakika Denizli'de Buldan'daki yangın devam ediyor? Buldan yangın söndürüldü mü? - Haberler
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