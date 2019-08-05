DENİZLİ Atık tesisinde yangında zarar yaklaşık 500 bin lira

Atık tesisinde yangında zarar yaklaşık 500 bin lira

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'ndeki bir katı atık bertaraf tesisinde dün (Pazar) çıkan yangın kontrol altına alındıktan 7 saat sonra tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmasının sürdüğü tesiste 500 bin lira madde hasar meydana geldiği açıklandı.

Pınarkent Mahallesi'ndeki atık bertaraf tesisinde dün saat 21.30 sıralarında çıkan yangın, kontrol altına alındıktan 7 saat sonra tamamen söndürüldü. Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) ile Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı su tankerleri ve iş makinelerinin de olduğu 48 araç ve 95 personelle müdahale edildi. Yangının meydana geldiği tesisin açık alanındaki atık maddelerin tutuşması sonucu alevler yükselirken, itfaiye ekipleri sabaha kadar çalışmasını sürdürdü. Yangın 7 saat sonra tamamen söndürülürken, tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor. Tesisin yönetim kurulu başkanı Alican Beyazsu, yangının çıkış nedenin araştırılacağını belirtedek, Tesiste endüstriyel atıklardan türetilmiş yakıt üretiyoruz. Yangın, bu yakıtların stok sahasında çıktı. Fabrikamızda herhangi bir binaya ya da çevreye sıçramadan söndürüldü. Bizim sektörümüzün maalesef kaderinde bu var. Çünkü yakıt üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz yakıt, ithal kömür kalitesinde ve stok sahamızda meydana geldi. Büyük bir maddi kaybımız yok, yaklaşık olarak 500 bin lira gibi bir kaybımız söz konusu. Bunun dışında yaralanma ya da can kaybı yok. Stok sahasında çıkan yangın çok büyümeden hızlı şekilde söndürüldü dedi.

2017 yılında da tesiste aynı bölümde 2 kez yangın çıkmıştı.

Kaynak: DHA