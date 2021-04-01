DENİZLİ 'Arsa mirası' nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü
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DENİZLİ 'Arsa mirası' nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Arsa mirası' nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdüDENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, akrabalar arasında 'arsa mirası' anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı, av tüfeğiyle vurulan Sait Tülüoğlu (79), yaşamını yitirdi.

'Arsa mirası' nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü

DENİZLİ'nin Babadağ ilçesinde, akrabalar arasında 'arsa mirası' anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı, av tüfeğiyle vurulan Sait Tülüoğlu (79), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Demirli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Mehmet K. (37), iddiaya göre arsa mirası nedeniyle bir süredir anlaşmazlık yaşadığı akrabası Sait Tülüoğlu'nun yaşadığı eve gitti. Evin bahçesinde ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Mehmet K., yanında getirdiği av tüfeği ile Sait Tülüoğlu'na ateş etti. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde göğsüne saçmaların isabet ettiği Tülüoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli Mehmet K. ise suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Tülüoğlu'nun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

DENİZLİ 'Arsa mirası' nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü
DENİZLİ 'Arsa mirası' nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü
DENİZLİ 'Arsa mirası' nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü
DENİZLİ 'Arsa mirası' nedeniyle tartıştığı akrabasını tüfekle öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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