DENİZLİ Aranan şüphelinin aracında 3 aydır kayıp engelli kız bulundu; cinsel istismarla suçladı
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DENİZLİ Aranan şüphelinin aracında 3 aydır kayıp engelli kız bulundu; cinsel istismarla suçladı

Aranan şüphelinin aracında 3 aydır kayıp engelli kız bulundu; cinsel istismarla suçladıDENİZLİ'de, çeşitli suçlardan aranan Ramazan Maçin (40), jandarma ekiplerince otomobilinde yakalandı.

09.06.2020 19:34 | Son Güncelleme: 09.06.2020 20:05

Aranan şüphelinin aracında 3 aydır kayıp engelli kız bulundu; cinsel istismarla suçladı

DENİZLİ'de, çeşitli suçlardan aranan Ramazan Maçin (40), jandarma ekiplerince otomobilinde yakalandı. Otomobilde ayrıca zihinsel engelli bir kız çocuğu olduğunu gören jandarma yaptığı kimlik kontrolünde bu kişinin 3 aydır kayıp olan yüzde 50 zihinsel engelli K.G. (15) olduğunu belirledi. K.G.'yi kaçırıp cinsel istismarda bulunuduğu belirlenen ve gözaltına alınan Maçin, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan aranan Ramazan Maçin'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmasında Maçin'in Denizli'den Tavas ilçesine gideceğini belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri dün akşam saatlerinde Ramazan Maçin'in kullandığı otomobili Denizli - Tavas yolunda durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde zihinsel engeli kız çocuk olduğu belirlendi.

3 AYDIR KAYIP OLARAK ARANAN KIZ ÇOCUĞU BULUNDU

Jandarma ekipleri arasındaki kadın astsubayı gören kız çocuğu ağlamaya başladı. Bunun üzerine jandarma çocuğa yoğunlaştı. Yapılan kimlik kontrolünde engelli kızın 3 aydır kayıp olan yüzde 50 zihinsel engelli K.G. olduğu ortaya çıktı. K.G., ağlayarak kendisini kaçıran Ramazan Maçin'in cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Jandarma ekipleri, Maçin'i gözaltına aldı. Jandarmada pedagog eşliğinde ifadesi alınan K.G., otomobili durdurduklarında verdiği ilk ifadesini burada da tekrarladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ramazan Maçin, tutuklandı. K.G. ise ailesine teslim edildi.

DENİZLİ Aranan şüphelinin aracında 3 aydır kayıp engelli kız bulundu; cinsel istismarla suçladı

Kaynak: DHA

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