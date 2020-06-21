DENİZLİ Alzheimer hastası babası için sıvı geçirmeyen külot üretti
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DENİZLİ Alzheimer hastası babası için sıvı geçirmeyen külot üretti

Alzheimer hastası babası için sıvı geçirmeyen külot ürettiDENİZLİ'de ev kadını Belgin Kasapoğlu, Alzheimer hastası olan ve idrar kaçırma rahatsızlığı nedeniyle yatağı ve kıyafetleri ıslanan babasının kullanabilmesi amacıyla sıvı geçirmeyen iç çamaşırı üretti.

21.06.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:16

Alzheimer hastası babası için sıvı geçirmeyen külot üretti

DENİZLİ'de ev kadını Belgin Kasapoğlu, Alzheimer hastası olan ve idrar kaçırma rahatsızlığı nedeniyle yatağı ve kıyafetleri ıslanan babasının kullanabilmesi amacıyla sıvı geçirmeyen iç çamaşırı üretti. Üretim aşamasındayken babasını kaybeden Kasapoğlu, "Babam için mücadele ederek bu külotu ürettim. Belki babama faydalı olamadı, ona yetiştiremedim ama başka hastalara faydalı olabilirim. Babamın yaşadığı zorlukları onlar yaşamasınlar" dedi.

Merkezefendi ilçesinde yaşayan ev kadını Belgin Kasapoğlu, 15 yıl önce Alzheimer tanısı konan babası Şevket Yılmaz'ın (86) bakımını üstelendi. Evli ve iki çocuk annesi, geceleri idrar kaçırıp yatağını ıslatmaya başlayan yatalak babasını yaşadığı sıkıntıdan kurtarmak için çalışmaya başladı.

Yağmurluk ve şemsiye kumaşından sıvı geçirmeyen külot üretmeye çalışan Kasapoğlu denemelerinde başarılı olamadı. Yaptığı çalışmalardan sonuç elde edemeyen Kasapoğlu'nun, babası Şevket Yılmaz geçen Şubat ayında yaşamını yitirdi. babasını kaybetmesine rağmen 'pes' etmeyen Kasapoğlu, geçen ay su geçirmeyen kumaştan antibakteriyel külot üretmeyi başardı.

Ürünü hakkında bilgi veren Kasapoğlu, külotun antibakteriyel, yırtılmaz ve yıkanabilir olduğunu bu konuda gereken testlerin yapıldığını belirtti. Yılmadan çalıştığının ve başarıya ulaştığını belirten Kasapoğlu, "Babama bezini bağlayıp öyle yatırıyorduk. Sabah kalktığımızda üzeri ve yatağı idrar kaçırdığı için ıslanıyordu. Bir Alzheimer hastasını temizlemek, her gün banyo yaptırmak çok zordur. Piyasada bulamadığım için böyle bir ürün yapmaya karar verdim. Babam idrar kaçırdığı için üzeri ıslanıyordu. Bez kullanıyorduk ancak sızan idrardan sürekli üzeri ıslanıyordu. Onu bu nedenle sürekli yıkamak, beni üzüyor ve zor geliyordu" dedi.

'BABAMIN YAŞADIĞI ZORLUKLARI ONLAR YAŞAMASINLAR'

Yaklaşık 2 yıldır su geçirmeyen iç çamaşırı üretmek için çalıştığını belirten Kasapoğlu, faydalı model olarak ürün için tescil başvurusunda bulunduğunu dile getirdi. Seri üretime geçerek babasının durumundaki kişileri rahatlatmak istediğini ifade eden Kasapoğlu, "Babam için bu konuda çok mücadele ettim. Su geçirmeyeceğini düşünerek şemsiyeyi bozup, külot yapmayı denedim. Balıkçıların kullandığı yağmurluk ile yapmaya çalıştım. Hep başarısız oldum. Daha sonra yaptığım araştırmalar sonucu sıvı geçirmez bir kumaş buldum. Bu kumaşı üreten firmadan temin edip sıvı geçirmeyen bir külot yaptım. Babam geçen 18 Şubat'ta vefat etti. Yıkıldım, düştüm kalktım ama yılmadım. Babam için mücadele ederek bu külotu ürettim. Belki babama faydalı olamadı, ona yetiştiremedim ama başka hastalara faydalı olabilirim. Onların hayatını kolaylaştırabilirim. Onlara destek olmuş olurum. Babamın yaşadığı zorlukları onlar yaşamasınlar" dedi.

DENİZLİ Alzheimer hastası babası için sıvı geçirmeyen külot üretti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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