Denizin ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizin ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu

Denizin ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu ile DJ Semih Ergun'un aşkı tam gaz devam ediyor. Sakuçoğlu, sevgilisiyle birlikteliklerinin 2. yıl dönümünü öpüşerek kutladı. İşte o kareler...

Bir süredir gözlerden uzak olan stilist Eliz Sakuçoğlu, sevgilisi Semih Ergun ile birlikteliklerinin 2. yıl dönümünü teknede kutladılar.

Bir ara aşka gelen Sakuçoğlu, sevgilisini öpücüklere boğdu.

"SAYENDE EN BÜYÜK SIRLARI KEŞFETTİM"

Eliz Sakuçoğlu, Semih Ergun'a duyduğu aşkı şu sözlerle tarif etti: "Ruhumu gülümsetiyorsun, senin sayende kalbim farklı bir ritimle çarpıyor. Sen benim parlayan ortağımsın. Kırıldığımda iyileşmeme yardımcı olan, yolculuğuma saygı duyan, en büyük sırları keşfetmeme yardımcı olan ve benimle dans edensin... Seni hissedebiliyorum Romeo... Nice yıllarımız olsun."

İŞTE ELİZ SAKUÇOĞLU VE SEVGİLİSİNİN AŞK DOLU POZLARI...

Denizin ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu
Denizin ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu
Denizin ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu
Denizin ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu
Denizin ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Sedat Peker Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Metin Uca Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Diego Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizin ortasında sevgilisini öpücüklere boğdu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 15:03:37. #1.15#

title