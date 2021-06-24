Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü

Pamela Anderson ile Tommy Lee'nin bir dönem magazin gündeminden düşmeyen ilişkisini anlatan "Pam ve Tommy" dizisinin çekimleri devam ediyor. Dizinin başrollerini Lily James ve Sebastian Stan üstlenirken, ikilinin efsane düğün sahnesi için denizde dakikalarca öpüştüğü anlar kameralarca kaydedildi.

Lily James ve Sebastian Stan'li "Pam ve Tommy" isimli dizinin ilk görselleri geçtiğimiz ay basına düşmüştü. Lily James'in Pamela Anderson'u, Sebastian Stan'in ise Mötley Crüe'nun bateristi Tommy Lee'yi canlandırdığı dizi, duyurulduğu ilk günden beri merakla beklenen yapımların başında geliyor.

EFSANE ÇİFTİN HAYATINI ANLATIYOR

Pam ve Tommy dizisi, tanışıktan 96 saat sonra evlenen aktris Pamela Anderson ile Mötley Crüe'nun bateristi Tommy Lee'nin çalkantılı ilişkisini konu ediyor. Dizide ayrıca Seth Rogen, Nick Offerman, Taylor Schilling, Andrew Dice Clay, Mozhan Marnò gibi isimler de rol alıyor.

NİKAHLARINI YENİDEN CANLANDIRDILAR

Lily James ve Sebastian Stan, Pamela Anderson ve Tommy Lee'nin meşhur nikahlarını yeniden canlandırırken görüntülendi. Oyuncular, hafta sonu Kaliforniya, Ventura County'deki Oxnard State Beach Park'ta çekim yaparken okyanusta tutkuyla öpüşürken görüldü.

Gerçek düğün, 1995 yılında Meksika'nın Cancun kentinde, Pamela ve Tommy'nin tanıştıktan sadece 96 saat sonra sadece sekiz misafirin önünde gerçekleşti. Pamela ve Tommy'nin üç yıllık evliliğinden 2 çocukları oldu.









Kaynak: Snob Magazin