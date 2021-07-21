Denize giren Suriyeli 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi
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Denize giren Suriyeli 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi

Denize giren Suriyeli 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi
Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu - Haberler | Güncel

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu 2 genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öğle saatlerinde serinlemek için Dörttaş Sahili'nden denize giren Suriye uyruklu Ahmet Yakup (20) ile arkadaşı M.A. (17), bir süre sonra çırpınmaya başladı. Gençlerin suda gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar denize girerek arama çalışması başlattı. Gençleri denizde bulan ve sahile çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları gençleri ambulansla tedavi için Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürdü.


Denize giren Suriyeli 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi
Denize giren Suriyeli 2 genç boğulma tehlikesi geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sedat İskenderoğlu

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