Denize girdi, "İşsizim, ceza kesmeyin" dedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denize girdi, "İşsizim, ceza kesmeyin" dedi

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ÖLMEZ - Haberler | 3. Sayfa

- Denize girdi, "İşsizim, ceza kesmeyin" dedi Polis vatandaşı uyardı; "Ben marketten geliyorum, bir yüzüp geleyim olmaz" Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren bir vatandaşa polis ceza kesmek isteyince vatandaş, "Ben işsizim, ceza kesmeyin" dedi.

- Denize girdi, "İşsizim, ceza kesmeyin" dedi

Polis vatandaşı uyardı; "Ben marketten geliyorum, bir yüzüp geleyim olmaz"

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde denize giren bir vatandaşa polis ceza kesmek isteyince vatandaş, "Ben işsizim, ceza kesmeyin" dedi. Ceza yememek için polise türlü bahaneler bulan şahsa polis memuru "Ben marketten geliyorum, bir yüzüp geleyim demek olmaz" diye durumu izah etmeye çalıştı.

Pandemi dolayısıyla dışarıda gezmenin ve denize girmenin yasak olduğu Datça' da denetimler sıkı şekilde devam ediyor. Bugün yapılan denetimlerde izinsiz denize girdikleri tespit edilen 17 kişi hakkında Datça Polisi tarafından tutanak tutuldu. Datça Hastanealtı Plajı'nda Melih B. isimli şahsı izinsiz denize girerken yakaladı ve vatandaşa tutanak tutmak istedi. Ancak vatandaş denize girenleri gördüğüm için serbest sandığını belirterek bu yüzden denize girdiğini, işsiz olduğunu belirtse de ceza yemekten kurtulamadı.

"Polis uzun süre dil döktü"

Denizden çıkınca karşısında polisi gören vatandaş, "Ben işsizim bana ceza yazmayın" diye yalvardı. Kendisini haklı göstermek için polisi ikna etmeye çalışan Melih B.'ye polisler uzun süre dil döktü. Polisler yasak olmasına rağmen denize giren vatandaşa "Ben bir marketten geliyorum, bir yüzüp geleyim demek olmaz" diyerek durumu izah edip hakkında tutanak tuttu.

Denize girdi, 'İşsizim, ceza kesmeyin' dedi
Denize girdi, 'İşsizim, ceza kesmeyin' dedi
Denize girdi, 'İşsizim, ceza kesmeyin' dedi
Denize girdi, 'İşsizim, ceza kesmeyin' dedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ÖLMEZ

Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
Adana Demirsporlu taraftarlar 'tam kapanma' dinlemedi; stada akın ettiler
Yakalandı; 'denize girenleri görünce ben de yüzdüm, meğer turistlermiş' diye kendini savundu
Yakalandı; 'denize girenleri görünce ben de yüzdüm, meğer turistlermiş' diye kendini savundu
Kan donduran olay! Poşet içinde çürümüş bir bebek cesedi bulundu
Kan donduran olay! Poşet içinde çürümüş bir bebek cesedi bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Gündeş Serdar Ortaç Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Denize girdi, "İşsizim, ceza kesmeyin" dedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 17:03:26. #1.16#

title