- Denize düşmekten son anda kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Denize düşmekten son anda kurtuldu

14.12.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:03

- Denize düşmekten son anda kurtuldu Sinop'ta meydana gelen kazada otomobil denize düşmekten son anda kurtuldu.

- Denize düşmekten son anda kurtuldu

SİNOP - Sinop'ta meydana gelen kazada otomobil denize düşmekten son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Necdet Dikmen'in kullandığı 57 DU 224 plakalı araç öğle saatlerinde mendirek mevkisinde kontrolden çıkarak denize düşmesine ramak kaldı. Sürücü Dikmen kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kaza sonrası araçta maddi hasar oluştu.

Denize düşmeye ramak kalan otomobil ise vinç yardımcıyla kıyıya çıkarıldı.

- Denize düşmekten son anda kurtuldu
- Denize düşmekten son anda kurtuldu
- Denize düşmekten son anda kurtuldu
- Denize düşmekten son anda kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA USTA

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Katil ikizler: Oğlu öldü, baba yaralı taklidi yaparak kurtuldu
Son dakika haberi: Katil ikizler: Oğlu öldü, baba yaralı taklidi yaparak kurtuldu
Son dakika... - Yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Son dakika... - Yaşlı adam dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı
'Prenses'in son anda kurtarıldığı yangın için aile fertleri birbirini suçladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Hulusi Akar Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nilgün Belgün Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Falcao Erol Bulut Serdar Aziz Ali Palabıyık
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Denize düşmekten son anda kurtuldu - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 17:03:30. #1.14#
title