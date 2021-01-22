Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın
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Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın

22.01.2021 10:32 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:47

İstanbul Kartal'da denize atlayan bir kişinin ailesine bıraktığı veda mektubunda "Hakkınızı helal edin. Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım. Çocuklara sahip çıkın" sözlerine yer verdiği görüldü.

İstanbul'un Kartal Kordonboyu Mahallesi sahil kesiminde meydana gelen olayda M.K. (41) isimli vatandaş ailesine veda notu bırakarak denize atladı.

"ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKIN"

M.K'dan geriye kalan mektupta, "Ailem sizi çok seviyorum. Beni affedin. Hakkınızı helal edin. Ben bu dünyada yaşamayı başaramadım. Çocuklara sahip çıkın. Güzel yaşayın. Elveda" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Polisin şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

İşte olay yerinden kareler;

Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
216: aga be ne derdi var bi bilsek
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500
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