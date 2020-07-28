Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Oyuncu Hilal Altınbilek, Çeşme'de rahmetli Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile samimi bir şekilde görüntülendi. Haklarında çıkan aşk haberleri magazin gündemine bomba gibi düşerken çiftten ilk paylaşım geldi.

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncusu Hilal Altınbilek, uzun süredir tatiline devam ediyor. Bu süreçte adı çeşitli isimlerle aşk dedikodularına karışan oyuncu, son olarak merhum oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan ile görüntülendi.

AŞK İDDİALARINA SESSİZ KALDILAR

İkili önceki gün Dalyan'daki bir beachte denize girdi. Arkadaşlarının da eşlik ettiği Altınbilek ve Aydoğan, denize birlikte girdi. Bu haberlerin gündeme düşmesinin ardından iki isimden de sosyal medyada paylaşım geldi. Aydoğan, Altınbilek ve bir kadın arkadaşıyla çektirdiği fotoğrafı "İyi ki geldiniz" notuyla Instagram'dan paylaşırken başarılı oyuncu da aynı fotoğrafı herhangi bir açıklama yazmadan paylaştı.

Denize beraber giren ve eğlenceli anlar geçiren ikili, bir ara el ele tutuşurken yakalandı. Ancak çift, haklarında çıkan aşk iddialarına henüz bir açıklık getirmedi.