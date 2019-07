Denizde mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı

TRABZON'da, dün denize açılan ve teknelerinin arızalanmasıyla mahsur kalan Burak Karabina (24) ile Mehmet Ulusoy (41) geceyi denizde geçirdi. Yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekiplerince başlatılan arama çalışmasıyla, Karabina kıyıya ulaşmaya çalışırken yarı baygın halde, Ulusoy ise Sürmene-Araklı ilçeleri arasında teknede bulundu.

Olay, dün öğlen saatlerinde, Of ilçesi açıklarında meydana geldi. Burak Karabina ile Mehmet Ulusoy, Of Limanı'ndan 'Umut Kardeşler' adlı tekneleri ile denize açıldı. Bir süre sonra teknenin arızalanmasıyla ikili, denizde mahsur kaldı. Cep telefonları bulunmayan Karabina ve Ulusoy, geceyi teknede geçirip, kurtarılmayı bekledi. İkilinin yakınlarının haber alamayınca durumu bildirmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 'Saget 34' ekibince bölgede Karabina ve Ulusoy için arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları devam ederken, sabah saatlerinde, kendisini 'usturmaca' adı verilen deniz taşıtlarının iskeleye yanaşırken çarpmaları önleyen plastiğe bağlayıp, kıyıya ulaşmaya çalışan balıkçılardan Burak Karabina, sıcak hava ve susuzluk nedeniyle yarı baygın halde ekipler tarafından bulundu. Sahil Güvenlik Komutanlığı teknesine alınan balıkçı, kıyıya çıkarılıp ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizde aramaları sürdüren ekipler, Araklı- Sürmene ilçeleri arasında denizde sürüklenen tekneye ulaştı. Balıkçı Mehmet Ulusoy da ekipler tarafından kıyıya ulaştırdı.

Öte yandan, balıkçı Burak Karabina'nın kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

- Trabzon