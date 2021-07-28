Denizde kaybolduğu iddia edilen vatandaş ekipleri alarma geçirdi
Muğla'nın Ula ilçesinde bir kişinin denizde kaybolduğu iddiası üzerine, sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.
Muğla'nın Ula ilçesinde bir kişinin denizde kaybolduğu iddiası üzerine, sahil güvenlik ekipleri arama çalışması başlattı.
Edinilen bilgiye göre, Akyaka Mahallesi Orman Kampı sahilinde bir vatandaşın denizde kaybolduğu iddia edildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri kaybolduğu iddia edilen şahsı arama çalışması başlattı.
(Mustafa Altar Zeyhan - Bekir Tosun/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı