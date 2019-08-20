Denizde kaybolan iki kişi aranıyor

Denizde kaybolan iki kişi aranıyor

Mersin'de, denizde akıntıya kapılarak kaybolan iki kişi aranıyor.

20.08.2019 20:37
Denizde kaybolan iki kişi aranıyor

Mersin'de, denizde akıntıya kapılarak kaybolan iki kişi aranıyor.
Alınan bilgiye göre, Anamur ilçesine bağlı Ören Antik Kenti yakınında denize giren Ayhan Şeker ile arkadaşı Fazilet Bal, akıntıya kapıldı.
Şeker ve Bal'ın yükselen dalgalar nedeniyle gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Deniz polisi tarafından iki ayrı bölgede başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Denizde kaybolan iki kişi aranıyor
Kaynak: AA
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