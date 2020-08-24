Denizde kaybolan fındık işçisinin cesedini balıkçılar buldu Denizde kaybolan fındık işçisinin cesedini balıkçılar buldu Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi balıkçılar tarafından bulundu.

Denizde kaybolan fındık işçisinin cesedini balıkçılar buldu

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde serinlemek için girdiği denizde kaybolan 17 yaşındaki gencin cesedi balıkçılar tarafından bulundu.

Perşembe Medresönü Balıkçı Barınağı açıklarında ceset gören balıkçılar durumu emniyet güçlerine bildirdi. Bir süre sonra bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri cesedi kıyıya çıkardı.

Yapılan incelemede cesedin, Şanlıurfa'dan kente fındık hasadı için gelen ve 21 Ağustos Cuma günü serinlemek için Fatsa ilçesi Bolaman mevkisinde denize girdikten bir süre sonra kaybolan 17 yaşındaki Haydar Karataş'a ait olduğu belirlendi. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Perşembe ilçesine bağlı Çaka Plajı mevkisinde 11 Ağustos tarihinde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Zencirci'nin bulunması için başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

Kaynak: İHA