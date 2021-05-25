Denizde kalp krizinden öldü
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Denizde kalp krizinden öldü

Denizde kalp krizinden öldü
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ayşe Akdoğan (72), serinlemek için girdiği denizde kalp krizinden yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ayşe Akdoğan (72), serinlemek için girdiği denizde kalp krizinden yaşamını yitirdi.

Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Ayşe Akdoğan, bugün sabah saatlerinde eviinin yakınındaki plajda denize girdi. Bir süre sonra Akdoğan'ı suyun üzerinde hareketsiz olarak gören komşuları yardıma koşup, kadını kıyıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Akdoğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Suda kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenen Akdoğan'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri bölgede incelemede yapıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Jandarma, Akdoğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Denizde kalp krizinden öldü
Denizde kalp krizinden öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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