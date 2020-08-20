Denizde fenalaşan kadının imdadına cankurtaranlar yetişti Balıkesir'in Edremit ilçesinde girdiği denizde fenalaşan kadın, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde girdiği denizde fenalaşan kadın, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Zeytinli Mahallesi Altınkum sahilinden denize giren Münevver Duman (51), bir süre yüzdükten sonra fenalaştı.

Kadının nefes almakta zorlandığını gören Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı Sualtı ve Suüstü Kurtarma Ekipleri duruma müdahale etti.

Denizden karaya çıkarılan ve bir süre sonra kendine gelen Duman'ın astım rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA