Denizde cesedine ulaşılan bekçi toprağa verildi

17.01.2020 15:07 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:12

Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Ocak tarihinde kayıkla denize açıldıktan sonra kaybolan ve dün cesedine ulaşılan bekçi Ömer Özer (32), son yolculuğuna uğurlandı.



Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda mahalle bekçisi olarak görev yapan Özer için Bahşiş Camii'nde tören düzenlendi. Törene Ömer Özer'in annesi Naime ve babası Sami Özer ile yakınları, ilçe protokolü, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



İlçe Müftüsü Ali Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Özer'in cenazesi, bir süre meslektaşlarının omuzlarında taşındıktan sonra Bahşiş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Ömer Özer, bekçi arkadaşı Oktay Avcı ile birlikte 11 Ocak tarihinde Kulak Mahallesi'nden balık tutmak için kayıkla denize açılmış, kaybolduktan 5 gün sonra da cansız bedenine ulaşılmıştı. Kayıp diğer bekçi Oktay Avcı'nın (32) bulunması için ise çalışmalar sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA