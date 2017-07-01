Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bartın'da düzenlenen törenle kutlandı.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bartın Liman Başkanlığı tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 91. yılı münasebetiyle Bartın Limanı'nda düzenlenen programda deniz şehitleri anıldı.



Törene; Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Bartın Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Arınan, Merkez Komutanı Deniz Piyade Yarbay Hakan Metinkişi, Bartın Askerlik Şubesi Başkanı Yarbay Çetin Yıldırım, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok, vatandaşlar ve liman görevlileri katıldı.



Kutlama programı çerçevesinde ilk olarak Atatürk ve deniz şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törenin açılış konuşmasını Bartın Liman Başkanı Haydar Gökçe gerçekleştirdi. Gökçe, konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Büyük önder Atatürk'ün "Denizciliği Türkün Milli Ülküsü Olarak Düşünmeli ve Onu Az Zamanda Başarmalıyız" veciz sözüyle gösterdiği hedef doğrultusunda "Denizci Millet, Denizci Ülke" parolası ile dünya denizlerinde şerefli bayrağımızla geniş ufuklara, güvenle yelken açacağımıza inanıyoruz. Bu vesile ile bizlere bu günleri kazandıran büyük önder Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ile anıyor, Denizcilik ve Kabotaj Bayramınızı kutluyorum."



Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından limandan römorkör ile hareket eden protokol üyeleri deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı. Tören ikramın ardından sona erdi. - BARTIN