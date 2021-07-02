Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Dikili'de Kutlandı
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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Dikili'de Kutlandı

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Dikili'de Kutlandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Denizcilik tarihinin en önemli günlerinden biri olan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Dikili'de coşkuyla kutlandı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95'inci yılı Dikili'de, Dikili Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün de katılımıyla gerçekleşen günde geleneksel yağlı direk yarışmaları ve su sporları etkinlikleri düzenlendi. Dikili Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Denize ve denizciliğe önem

Etkinlikte konuşan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın önemine değinerek, "1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj kanunu ile kendi kara sularımızda egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı ilan etmiş olmamız münasebetiyle biz bugünü Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlamaktayız. Bu anlamlı gün 1926 yılından günümüze kadar da değişik yarışma ve etkinliklerle kutlanıyor, bizler de bu anlamlı günü daha da geliştirerek yaşatmaya kutlamaya devam edeceğiz. Pandemiden dolayı hasret kaldığımız bu tür etkinlikleri bundan sonraki süreçte hep birlikte coşkuyla gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'mızın 95. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm deniz şehitlerimizi rahmetle anıyor, denizciliğe ve deniz sektörünün gelişmesinde emeği geçen herkesin bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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