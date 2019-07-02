Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Çanakkale'nin Gelibolu, Lapseki ve Eceabat ilçelerinde etkinliklerle kutlandı.

Gelibolu ilçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ve saygı duruşuyla başlayan etkinliklerin ardından Hamzakoy mevkisinde deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakıldı.

Denizde, yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, "Bugün bizi coşturdunuz, bugünün anlamına uygun davranışlar sergilediniz hepinize teşekkür ediyorum. Bunlar hepimiz için aslında çok önemli günler. Böyle günlerimizi atlıyoruz, pek anımsamıyoruz ama geçmişte bugünün anlamı çok önemlidir. Bize çok şeyler kattı, bugün de o günün anısına kutlama yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lapseki

Lapseki Belediyesine ait Sahil Sosyal Tesisleri önünde gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Biga Kaymakamı Mustafa Can ve Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile İlçe Garnizon Komutan Vekili Deniz Binbaşı Cüneyt Çetintav, denize çelenk bıraktı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Zafer Çelik, programda yaptığı konuşmada, 1 Temmuz 1926'da Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girdiğini anımsatarak, "Bu kanuna göre, 'Türkiye limanları ve sahilleri arasındaki yük ve yolcu taşıması ile kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerinin bundan böyle Türk vatandaşları ile Türk bayrağı taşıyan gemilerle yapılacağı' belirtilmiş ve yaklaşık 350 yıldır süregelen yabancılara verilen imtiyazlar (kapitülasyonlar) sona erdirilmiştir. Bu kanun ile bağımsızlığımız ve denizlerimizdeki hükümdarlık haklarımız perçinlenmiş olmakla birlikte denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur." diye konuştu.

Eceabat

Eceabat Balıkçı Barınağı'ndaki etkinlikler kapsamında yüzme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları yapıldı. Yarışmaların sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinliklere, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, SS Eceabat Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA