Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi - Haberler
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Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi'nin başarıyla test edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi'nin başarıyla test edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında, TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdikleri belirtildi.

Karadeniz'de yapılan testlere ait atış fotoğrafları da paylaşıldı.

Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi

Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi

Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildi

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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