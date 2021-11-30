Deniz Yücel hakkında, "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi - Haberler
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Deniz Yücel hakkında, "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemi

AA / Ali Cevahir Aktürk - Haberler | Güncel
Deniz Yücel hakkında,

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, olay tarihinde başsavcı vekili olan Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'a yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in, olay tarihinde başsavcı vekili olan Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz'a yönelik sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Yücel katılmadı. Duruşmada, sanığı avukat Merve Kurhan temsil etti.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın kendi kullanımında olan Twitter hesabından kamu görevlisi Hasan Yılmaz hakkında iddianameye konu paylaşımın müştekinin onur, şeref ve saygınlığının rencide edebilecek nitelikte olduğu, sanığın alınan savunmasında paylaşımları kendisinin yaptığını beyan ettiği belirtildi.

Mütalaada, bu kapsamda sanığın "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mütalaaya karşı söz verilen avukat Kurhan, mahkemeden mütalaaya karşı savunma yapabilmek için ek süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatın ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

AA / Ali Cevahir Aktürk - Son Dakika Haberleri

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