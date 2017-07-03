Deniz Seki'ye Nişanlısı Doğum Günü Hediyesi Olarak Gökyüzünden Yıldız Satın Aldı

Ünlü şarkıcı Deniz Seki uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 3 yıla yakın hapis yatmıştı. Özgürlüğüne kavuşan Deniz, 47. yaş gününü Bodrum'da kutladı. Nişanlısı Faruk salman hediye olarak gökyüzünden yıldız satın aldı.

DENİZ, SÜRPRİZ KARŞISINDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Ünlü şarkıcı önceki gün 47'nci yaşını Türkbükü'nde kutladı. Partiden habersiz mekâna gelen Seki, sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Salman'ın nişanlısına, gökyüzünde yıldız satın alma modasına uyarak Deniz adlı bir yıldız hediye ettiği öğrenildi.







