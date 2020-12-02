Deniz Seki ve Demet Akalın cephesinde flaş gelişme

Deniz Seki, kendisine 'Detone oldu' diyen şarkıcı Çağla'yı programında ağırladığı için Akalın'a küsmüş, ardından ikili birbirlerini takipten çıkarmıştı. Seki ve Akalın cephesinde sürpriz gelişme yaşandı

Önceki gün menajeri Taylan Güçeli'yi kaybeden Deniz Seki, Demet Akalın'a zeytin dalı uzattı.

'KÜSLÜĞE GEREK YOK'

Seki, "İki gün önce çok sevdiğim bir dostumu kaybettim. Küslükler, dargınlıklar hepsi hikaye. Sen benim kaç yıllık arkadaşımsın. Yeni şarkının yolu açık olsun" diyerek Akalın'ın yeni parçasını takipçileriyle paylaştı.

'YAŞANANLARI UNUTTUK GİTTİ'

Demet Akalın ise "Deniz benim için kıymetli. Fazla alınganlık yaptı ancak bizim dostluğumuz ölene dek bakidir. Unuttuk gitti" diyerek bu mevzuyu tatlıya bağladı.

NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz ay İbo Show'a konuk olan Deniz Seki, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını seslendirmişti. Şarkıyı söylerken detone olan Seki'yi Çağla da eleştirdi. Deniz Seki ve Çağla arasındaki detone tartışması büyümüş ve ikili, sosyal medya üzerinden tartışma yaşamıştı.





DEMET VE ALİŞAN'I BİR ANDA SİLDİ

Seki, bu olayın ardından yakın arkadaşı Demet Akalın'ın programında Çağla'yı görünce adeta küplere binmişti. Akalın ve Alişan'a tepki gösteren Seki, ikiliyi sosyal medyada engellemişti.





CANLI YAYINDA GERGİN DAKİKALAR





Hatta ünlü şarkıcı, Çağla'yı programına konuk alan Demet Akalın'a, "Senin dostluğun bu kadar mı?" diyerek sert çıkmıştı. Bu sözlere sinirlenen Demet Akalın ise eski defterleri açmıştı.





Akalın, "Ben senin yanına hapishaneye geldim, savcılığa gittim ve mahkemelerde aylarca uğraştım biliyorsun. O kavuşturma kağıdını alabilmek için anam ağladı. Özel hayatımla da alakalı. Annem ağladı ayrı, ben ağladım ayrı. Dostluk falan bunları geçiniz, ben anlamıyorum ki seni. Biz sana pazartesi günü dedik.

Üstelik Çağla buraya iki haftadır gelecekti zaten kız şarkısını bekliyordu. Sana inat olsun diye değil. Dün o kadar asabım bozuldu ki. Sen neredeydin? Ben boşandım, bana haciz geldi. Ben hiç telefon açmadan kapıyı açtığımda orada Işın Karaca ve Suat Ateşdağlı vardı. Sesim titriyor sinirden, daha fazla konuşmayacağım" şeklinde konuşmuştu.





Kaynak: Snob Magazin