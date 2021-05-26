Deniz salyası ve balık ölümlerinin nedeni su sıcaklığının artması

Deniz salyası ve balık ölümlerinin nedeni su sıcaklığının artması Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki: "Deprem ve dengesiz bir iklim açısından çok sıkıntılı bir sürece gireceğiz" "Magmanın yükselmesi suları ısıttı" Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih...

Deniz salyası ve balık ölümlerinin nedeni su sıcaklığının artması

Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki: "Deprem ve dengesiz bir iklim açısından çok sıkıntılı bir sürece gireceğiz"

"Magmanın yükselmesi suları ısıttı"

ADANA - Jeofizik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Melih Baki, deniz salyası ve balık ölümlerinin deniz suyunun ısınmasından kaynaklı olduğunu söyledi. Baki, deprem ve dengesiz iklim açısından çok riskli bir sürece girildiğini belirtti.

Melih Baki, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz'in sıcaklığının yaklaşık 10 derece arttığını belirterek, "Akdeniz'in geçen yıl 22 Haziran'da taban su ısısı 16,7 dereceden 26 dereceye çıktı. Bu su ısınmasının nedeni de magmanın yükselmesi. Su ısınınca orada ki balıklarda kaçmaya çalıştı ve hep kıyıya vurdu. Son dönemlerde deniz salyalarındaki artışta bu taban su ısısının artmasına bağlı. Dolayısıyla bu deniz altındaki ısınmanın en önemli nedeni magmanın yükselmesi ve Afrika kıtasının bize geliş hızının 2 buçuk santimetreden 6 santimetreye çıkması. Deprem ve dengesiz bir iklim açısından çok sıkıntılı bir sürece gireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bütün denizlerde aynı tehlike var"

Etna ve Vezüv Yanardağı'nın deprem basıncını azaltacak şekilde harekete geçmediğini belirten Melih Baki, "Bu risk devam ediyor. Son zamanlarda özellikle balık ölümleri ve deniz salyalarının olmasının tek nedeni deniz suyunun ısınmasına bağlıdır. Bu bütün denizlerimizde vardır. Tek nedeniyse ısınmadır. Özellikle Ege ve Marmara'da görülüyor" diye konuştu.

Deniz suyunun ısınmasının deprem ve dengesiz iklim açısından sıkıntı oluşturduğunu kaydeden Baki daha sonra şunları söyledi:

"Deprem açısından magmanın yükselmesi sıkıntılı bir süreç. Ayrıca dengesiz bir iklim oluşacak. Bu dengesiz iklim nedeniyle kuraklık meydana gelecek. Bazı bölgelerde kuraklık dışında çok yağış olacak. Bu son dönemlerde hava akımları bize gelmiyor. Yağmurda bir azalma var. Ama çok önemli bir süreç. Etna ve Vezüv Yanardağı harekete geçer, basınç azalması olursa normale döneriz. Bugüne kadar ufak ufak hareketler oldu ama basınç trendinde bir azalma yok. Risk devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici