Deniz paraşütündeyken fenalaşan turist hayatını kaybetti

Antalya'da deniz paraşütüyle uçuş yaptığı sırada fenalaşan turist yaşamını yitirdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otele ailesiyle tatile gelen Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz (62), eşi ve torunuyla deniz paraşütüne bindi.

Abedalaziz, paraşütün havalandığı sırada fenalaştı.

Turistin fenalaştığını fark eden paraşütün bağlı olduğu sürat teknesinin kaptanı, yavaşlayarak paraşütü denize indirdi. Tekneye alınan Abedalaziz, sahile çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Filistinli turist, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan turistin kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra belirleneceği bildirildi.

Kaynak: AA