Deniz marulu bu kez İnciraltı'nda görüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deniz marulu bu kez İnciraltı'nda görüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Deniz marulu bu kez İnciraltı'nda görüldü

İzmirlilerin, Bostanlı sahilinde görmeye alışık olduğu deniz marulu, bu kez de İnciraltı mevkiinde görüldü.

İZMİR (İHA) - İzmirlilerin, Bostanlı sahilinde görmeye alışık olduğu deniz marulu, bu kez de İnciraltı mevkiinde görüldü.

İzmir'de yılın belli dönemlerinde "deniz marulu" olarak da bilinen aşırı alg çoğalması, Bostanlı sahil bölgesinde görülüyordu. Deniz marulları, bu kez de İnciraltı Kent Ormanı mevkiinde gözlemlendi. Suyun yüzeyi deniz marulları nedeniyle yeşile bürünürken, aşırı alg çoğalması havadan da görüntülendi.

Deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen deniz marulu, flamingolar başta olmak üzere birçok kuşun yaşadığı İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nü yer yer örttü.

(Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri/İHA)

Deniz marulu bu kez İnciraltı'nda görüldü

Deniz marulu bu kez İnciraltı'nda görüldü

Deniz marulu bu kez İnciraltı'nda görüldü

Deniz marulu bu kez İnciraltı'nda görüldü

Deniz marulu bu kez İnciraltı'nda görüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title