Deniz Kuvvetleri Helikopteri Zehra Bebek İçin Havalandı
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde akciğer tedavisi gören 7 aylık Zehra Gülsün'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle gerçekleştirildi.
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde akciğer tedavisi gören 7 aylık Zehra Gülsün'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevki, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle gerçekleştirildi.
Akciğer rahatsızlığı nedeniyle Gökçeada Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 7 aylık Zehra Gülsün'ün, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada- Kabatepe arasındaki feribot seferlerinin yapılamaması nedeniyle bebeğin askeri helikopter ile il merkeze ulaştırılmasına karar verildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen SH-70 tipi helikopter ile Zehra'nın, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevki sağladı.
- Çanakkale