Deniz Kuvvetleri Geleneksel Resim Yarışması Sonuçlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 14'üncü geleneksel resim yarışmasında ödül alan ve sergilenmek üzere seçilen eserler belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı duyurusuna göre, "Bahriye" konulu resim yarışmasında 15'inci Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Vural Bayazıt, Prof. Devrim Erbil, Sanat Eleştirmeni Abdülkadir Günyaz, Prof. Aydın Ayan, Prof. Ergin İnan, Prof. Tomur Atagök ve Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Rıza İşipek'den oluşan seçici kurul üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucu, 37 eserden 30'u sergilenmeye değer bulundu.

Bu eserler arasından Uğur Avcı'nın "Bir Denizcinin Hatıraları" adlı eseri birinci, Asuman Tunçay'ın "Tatil" isimli eseri ikinci, Emine Fida Rüzgar'ın "Ilgaz'ın Rüyası" eseri üçüncü seçildi.

Ayrıca Şükran Zaim'in "Deniz" adlı eseri ise jüri özel ödülüne layık bulundu.

Yarışmada birinci seçilen resmin sahibi 3 bin lira, ikinci seçilen 2 bin lira ve üçüncü seçilen ise bin lira ile ödüllendirilecek.

Seçici kurul tarafından belirlenen eserler 15 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında İstanbul Beşiktaş'taki Deniz Müzesi Komutanlığında sergilenecek.

Kaynak: AA