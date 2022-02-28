Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu

İhlas Haber Ajansı, Osman Emre Ergün - Güncel
 - Güncelleme:

Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber olduARTVİN Artvin'in Arhavi ilçesinde deniz kenarında bulunan kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu.

Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu

ARTVİN Artvin'in Arhavi ilçesinde deniz kenarında bulunan kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu.

İlçeye bağlı Musazade mahallesi Liman mevkide sokak köpeği kayalıklar arasında yavruladı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine çok sayıda gönüllü hayvan sever bölgeye gitti. Kayalıklar arasında bulunan 12 yavru denizden dalgaların gelme ihtimaline karşı yavruları taşımaya karar verdi.

Kayalıklar içinde dar geçitte giren bir vatandaş yavruları tek tek çıkartmayı başardı. 12 yavruda sağ salim bulundukları yerden çıkartılarak güvenli bölgede annelerinin yanına alındı.

Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu

Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu

Deniz kenarındaki kayalıklarda doğuran köpek ve yavruları için vatandaşlar seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Osman Emre Ergün - Güncel

Artvin, Arhavi, Köpek, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title