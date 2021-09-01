Deniz kenarında baygın bulunan muhtar, kurtarılamadı
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Deniz kenarında baygın bulunan muhtar, kurtarılamadı

Deniz kenarında baygın bulunan muhtar, kurtarılamadı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel

SAMSUN'da vatandaşlar tarafından deniz kıyısında baygın halde bulunan Kumcağız Mahalle Muhtarı İsmail Şener (58), hastanede hayatını kaybetti.

SAMSUN'da vatandaşlar tarafından deniz kıyısında baygın halde bulunan Kumcağız Mahalle Muhtarı İsmail Şener (58), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi İstiklal Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz kıyısında hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi. Kumcağız Mahalle Muhtarı olduğu belirlenen Şener, sudan çıkarılarak ambulansla Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şener, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan

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