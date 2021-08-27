Deniz kaplumbağaları Vali Yazıcı'nın elleriyle denizle buluştu
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Deniz kaplumbağaları Vali Yazıcı'nın elleriyle denizle buluştu

İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya - Haberler | Güncel

Deniz kaplumbağaları Vali Yazıcı'nın elleriyle denizle buluştu Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yumurtalarından yeni çıkan caretta carettaları denizle buluşturdu.

Deniz kaplumbağaları Vali Yazıcı'nın elleriyle denizle buluştu

ANTALYA - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yumurtalarından yeni çıkan caretta carettaları denizle buluşturdu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yangın bölgesinde yaşanan son gelişmeleri takip etmek için Manavgat'a geldi. AFAD Afet Yönetim Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası Manavgat sahillerinde yaklaşık 2 bin yuvalama alanı olan deniz kaplumbağalarını denizle buluşturmak için DEKAFOK Gözlem Merkezi'ne geçti. Vali Yazıcı, AK Parti Milletvekili İbrahim Aydın ile Manavgat Sorgun bölgesinde caretta carettaların yumurta bıraktıkları alanı ziyaret etti.

Manavgat sahillerinde Caretta caretta deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve endemik kum zambaklarını korumak amacıyla kurulan DEKAFOK Dernek Başkanı Seher Akyol'dan Deniz Kaplumbağaları ile ilgili bilgi alan Vali Yazıcı daha sonra yumurtalarından yeni çıkan carretta carettaların bazılarının yürümediğini görünce bir caretta carettayı eline alıp denizle buluşturdu.

Deniz Kaplumbağalarının yaşamlarını devam ettirebilmesi için tüm koşulları sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Caretta carettaların yavruladığı alanlardan birindeyim. Burada yüzlerce caretta carettaların yumurtalarını bıraktığı alandayız. Burada 2 sivil toplum örgütümüz özel olarak ilgileniyor. Bütün gece buradalar. ve yeni doğan deniz kaplumbağalarını da denizle buluşturmak için biz de geldik bu akşam. Bıraktığımız yavru carettalar suya doğru ilerliyorlar. İnşallah uzun sürecek olan yaşamlarını buradan başlangıç yapmış olacaklar. Biz Antalya Valiliği olarak buradaki tüm çevre kuruluşları ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da başta olmak üzere bölgedeki caretta carettaların yaşamlarını devam ettirebilmesi için tüm koşulları sağlamaya çalışıyoruz. Deniz Kaplumbağalarına güvenli bir ortam oluşturdukları için Seher hanım ve tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Deniz kaplumbağaları Vali Yazıcı'nın elleriyle denizle buluştu
Deniz kaplumbağaları Vali Yazıcı'nın elleriyle denizle buluştu
Deniz kaplumbağaları Vali Yazıcı'nın elleriyle denizle buluştu
Deniz kaplumbağaları Vali Yazıcı'nın elleriyle denizle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cemal Turan Kaya

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