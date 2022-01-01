Deniz Harp Okulu öğrencileri bin 950 metre yüzdü - Haberler
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Deniz Harp Okulu öğrencileri bin 950 metre yüzdü

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Güncel

- Deniz Harp Okulu öğrencileri bin 950 metre yüzdü Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda eğitim gören Harbiyeliler DHO İç Liman'dan Tuzla Adasına yüzerek gitti.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - - Deniz Harp Okulu öğrencileri bin 950 metre yüzdü

ANKARA - Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda eğitim gören Harbiyeliler DHO İç Liman'dan Tuzla Adasına yüzerek gitti.

Milli Savunma Üniversitesi DHO eğitimlerine devam eden Harbiyeliler, Planlı Açık Deniz Yüzme Eğitimleri kapsamında; DHO İç Liman'dan bin 950 metre mesafedeki Tuzla Adası'na yüzerek gitti.

Deniz Harp Okulu öğrencileri bin 950 metre yüzdü

Deniz Harp Okulu öğrencileri bin 950 metre yüzdü

Deniz Harp Okulu öğrencileri bin 950 metre yüzdü

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Son Dakika Haberleri

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