Deniz Harp Okulu öğrencileri bin 950 metre yüzdü
İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - Haberler | Güncel
- Deniz Harp Okulu öğrencileri bin 950 metre yüzdü Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda eğitim gören Harbiyeliler DHO İç Liman'dan Tuzla Adasına yüzerek gitti.
TUZLA, İSTANBUL (İHA) - - Deniz Harp Okulu öğrencileri bin 950 metre yüzdü
ANKARA - Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda eğitim gören Harbiyeliler DHO İç Liman'dan Tuzla Adasına yüzerek gitti.
Milli Savunma Üniversitesi DHO eğitimlerine devam eden Harbiyeliler, Planlı Açık Deniz Yüzme Eğitimleri kapsamında; DHO İç Liman'dan bin 950 metre mesafedeki Tuzla Adası'na yüzerek gitti.