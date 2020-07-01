Deniz Feneri Filmi Deniz Feneri filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Deniz Feneri filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Eski bir denizci olan Thomas Wake, gizemli bir adada deniz feneri bekçiliği yapan bir adamdır. Yıllardır adada tek başına bekçilik yapan Thomas’ın yanına, işlerde yardımcı olması için Ephraim Winslow adında bir genç gönderilir. Birlikte çalışmaya başlayan Thomas ve Ephraim arasında çok geçmeden büyük bir iktidar savaşı patlar. Yaptığı işi büyük bir sorumlulukla yerine getiren Thomas, gücünü ispatlamak için tecrübesiz bir genç olan Ephraim üzerinde baskı kurmaya başlar. Ufak bir adada deniz fenerinin içinde hapsolan ve zamanla akıl sağlığını kaybetmeye başlayan iki adam, en derin korkuları ile yüzleşmek zorunda kalır.

Yönetmen: Robert Eggers

Senaryo: Robert Eggers, Max Eggers

Oyuncular: Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman, Logan Hawkes, Kyla Nicolle, Shaun Clarke, Pierre Richard, Preston Hudson, Jeffrey Cruts

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: The Lighthouse

Yapımcı Firma: A24

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Kanada, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 109 dk.

Dağıtıcı Firma: A24

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com